Una storia lunga sette decenni

(Di martedì 3 settembre 2024) In principio c’era la fiera campionaria, nel 1948 visitata da Alcide De Gasperi. I padiglioni erano allestiti nei Giardini Salvi, nel centro di Vicenza. Nel 1954 nasce l’esposizione orafa di Vicenza, battezzata Vicenzaoro negli anni Ottanta. Volti della politica, dello spettacolo, dello sport hanno voluto visitarla. Tra gli altri, l’allora presidente della Repubblica, Francesco Cossiga, Ornella Muti, Diego Armando Maradona. Evolvono design e consumi e in parallelo la fiera stessa. Nel 1971 la prima edizione nella "piramide azteca", fuori dal centro della città, quest’anno smantellata per fare posto a nuovi spazi più adatti al business contemporaneo. Per celebrare questache lega fiera e distretto orafo vicentino sino ad assumere un ruolo internazionale, è stata allestita nei padiglioni una mostra intappe, una per ognio.