Una roba vergognosa Affari Tuoi esordio da incubo per Stefano De Martino | il pubblico non perdona

(Di martedì 3 settembre 2024) Avrebbe voluto unmiglioreDe, dopo la prima puntata l’ex marito di Belen Rodriguez è finito nel mirino della critica. La polemica, in realtà, è andata in onda in tempo diretto sui social. Tra chi ha ritenuto “il comportamento di Devergognoso e al limite della decenza” e chi invece (pochi) tendono a scusarlo. Nella polemica è entrato anche il giornalista Giuseppe Candela che non ha usato mezzi termini. >> “Fedez ha fatto una cosa molto brutta”. Myrta Merlino,col botto: è una furia in diretta. Cosa è successo in studio Scrive su X: “Capisco la tensione, sono mesi che vi agitate in modo scomposto. Ma se vi riducete a usare l’account che piace a dirigenti/autori Rai (a 3/4 in particolare) dico solo che si capisce. È una mancanza di stile. Non ho detto di chi. Ma che lo è”.