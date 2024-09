Un top club ha provato il blitz per un azzurro ma l’affare non è decollato | l’incredibile retroscena

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di martedì 3 settembre 2024) In casa Napoli si continua a lavorare sul mercato. Ilha piazzato una cessione di lusso in extremis. Sono ore caldissime tra le file azzurre in chiave mercato. Nonostante la sessione estiva si sia conclusa da qualche giorno, la dirigenza del Napoli è ancora alle prese con diverse questioni delicate. Non a caso, nelle ultimissime ore, la società ha dato vita ad una trattativa importantissima con unestero. Naturalmente, si tratta della cessione di Victor Osimhen. Quest’ultimo, vestirà la maglia del Galatasaray nella prossima stagione, per poi fare ritorno a Napoli nell’estate 2025. Infatti, l’accordo è stato trovato sulla base di un prestito secco con ingaggio totalmente a carico del nototurco. Nelle ultime ore, però, sono emersi nuovi dettagli sulle voci di mercato riguardanti il calciatore.