(Di martedì 3 settembre 2024)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in ha capito che non può tornare indietro Lui non si dà una spiegazione di quello che ha fatto una frase che illumina la strage familiare di Paderno Dugnano quella della procuratrice Sabrina di come facente funzione la procura per i minorenni di Milano una strage ferrata ancora apparentemente senza alcun movente la contestazione arriva la confezione del diciassettenne mi sentivo o presto non c’è un vero motivo per curiosi mi sentivo un corpo estraneo nella mia famiglia racconta il diciassettenne ho pensato che uccidendo di tutti mi sarei liberato da questo disagio Il padre Colpito mentre soccorreva i figlio questa mattina la giudice per le indagini preliminari Raffaella Mascarino interrogato nel fiera di Bergamo Mussa sankare il trentenne che ha confessato di aver ucciso son garzeni la notte tra il ...