Ucraina | Energoatom raid russi danneggiano linea elettrica centrale Zaporizhzhia

(Di martedì 3 settembre 2024) Kiev, 3 set. (Adnkronos) – Gli attacchihanno danneggiato una delle due linee elettriche aeree dellanucleare dioccupata dai. Lo ha riferito il la compagnia stataleper l’energia nucleare, avvertendo che, “in caso di danni anche alla seconda, si verificherebbe la perdita dell’alimentazioneche serve per raffreddare i reattori e le vasche di combustibile della”.Secondo, gli specialisti ucraini non sono ancora in grado di ispezionare i danni e di iniziare le riparazioni, poiché sussiste il rischio di ripetuti bombardamenti da parte delle truppe russe.