Tutto pronto per la festa della Cgil a Vecchiazzano | si comincia con Serena Bortone e Maurizio Landini

Leggi tutta la notizia su forlitoday

(Di martedì 3 settembre 2024) Scatta mercoledì la tre giorni dedicata allaprovincialedi Forlì-Cesena, in programma in via Castel Latino 51 a. L'inaugurazione è prevista alle 16 alla presenza di Enzo Lattuca e Miro Gori e associazione Deina, alle 18 Valter Bielli e Miguel Gotor, mentre in serata