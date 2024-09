Turismo | buone prospettive per settembre Alberghi pieni a luglio e agosto ma clienti risparmiosi

Leggi tutta la notizia su firenzepost

(Di martedì 3 settembre 2024) FIRENZE – Fatturati in calo per ristoranti e servizi ain Toscana. Glisono, ma i turisti sono molto oculati e tendono a spendere poco. È il quadro dipinto da Filippo Grassi, vice presidente nazionale e regionale Fiepet Confesercenti, in base alle impressioni per i mesi diL'articoloper, ma” proviene da Firenze Post.