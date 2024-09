Tunisia | autorità elettorale annuncia lista definitiva dei candidati alle presidenziali ma è scontro con tribunale amministrativo

Leggi tutta la notizia su strumentipolitici

(Di martedì 3 settembre 2024) In, l’Altaindipendente (Isie) hato ieri ladeielezionidel 6 ottobre, ma ècon il. Solo tre iritenuti idonei: il presidente uscente che corre per un secondo mandato, Kais Saied, l’ex parlamentare e segretario generale del Movimento popolare, Zuhair Maghzaoui, e l’ingegnere chimico e fondatore del movimento Azimoun, Ayachi Zammel. Quest’ultimo tuttavia è stato arrestato ieri mattina all’alba per sospetta falsificazione delle raccomandazioni popolari, 10 mila quelle necessarie secondo la leggeche disciplina l’intero processo.