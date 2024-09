Trovato senza vita Luigi l' anziano scomparso

Leggi tutta la notizia su bolognatoday

(Di martedì 3 settembre 2024) QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAYNon si avevano sue notizia da domenica 1° settembre e le ricerche diMelloni, conosciuto come "Dorelli" si sono concluse in modo tragico.L'uomo, 81enne, è statomorto, come comunica il Comune di PIeve di Cento dove era