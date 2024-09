Treni guasto sulla linea Roma Termini-Penestrina Ritardi per l’Alta Velocità fino a 90 minuti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 3 settembre 2024), 3 settembre 2024 – Nuovi disagi per chi viaggia in treno oggi. Unallaelettrica traPrenestina sta rallentando la circolazione ferroviaria, secondo quando rende nototalia. Si attende l'intervento dei tecnici per consentire la regolare ripresa della circolazione. IAltapossono registrare un maggior tempo di percorrenzaa 90, mentre i Regionali possono subire limitazioni di percorso.