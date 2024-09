Tramvia Careggi-Meyer e metrotram a Prato il governatore Giani conferma l’interesse

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di martedì 3 settembre 2024) FIRENZE –daaldi, la Regionealla realizzazione delle infrastrutture. Sono le parole delEugenioa margine di un incontro a Palazzo Strozzi Sacrati, sede della Regione Toscana: “Faremo una riunione entro la fine del mese per definire, assieme ai Comuni interessati, sia il prolungamento dellafiorentina daalsia ildi, in modo da portare entrambi i progetti all’appuntamento del 31 ottobre quando, come Regione Toscana, presenteremo domanda per attingere ai fondi dell’apposito bando del ministero delle infrastrutture”. “Entrambi i progetti sono importanti – ha aggiunto il presidente– Uno sarà utile per l’area pratese, l’altro servirà l’utenza, molto ampia, di chi a Firenze ha la necessità di recarsi dall’ospedale dial pediatrico”.