Tramezzino letterario | sei trabocchi chef stellati e sommelier per la sesta edizione

Leggi tutta la notizia su ilpescara

(Di martedì 3 settembre 2024) Per ladel, evento in programma per mercoledì 4 settembre al Molo Nord, in occasione del Festival dannunziano, saranno coinvolti sei. Ognuno di questi ospiterà unostellato del Consorzio Qualità Abruzzo, undell’Associazione Italiana