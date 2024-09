Tragedia sull’altalena a Villongo | chi era Ritaj la bimba morta davanti alla mamma La luce della famiglia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 3 settembre 2024) L’altalena che oscilla seguendo un movimento ritmato. Lache cade e la giostra che si trasforma in una trappola. Un colponuca è stato fatale per la piccolaLahmar, 6 anni, figlia di una coppia di origine marocchina residente a Credaro (Bergamo). Il dramma alle 21.15 di lunedì.è al parco giochi “don Abele Agostinelli“ di piazza Vittorio Veneto, aSan Filastro, assiememadre e a un gruppo di amichetti. La dinamica È una serata di svago. La piccola saleper disabili. Non si siede, sta in piedi mentre gli altri bambini la spingono. All’improvviso perde l’equilibrio e cade a terra. Non fa in tempo a rialzarsi che la pedana dell’altalena la colpisce violentementenuca. Morirà poche ore dopo in ospedale. La corsa in ospedale Laviene subito soccorsa de dalle altre persone che si trovavano al parco.