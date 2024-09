Tragedia al parco giochi | bimba di 6 anni cade dall’altalena e muore

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 3 settembre 2024) Bergamo, 3 settembre 2024 – E’ caduta, stata poi colpita dalla giostra alla testa e: unadi 6è morta ieri sera a Villongo, in provincia di Bergamo, in un incidente avvenuto al. Ritaj, figlia di una coppia di origine marocchina della zona, era neldi piazza Vittorio Veneto e si stava dondolando sull’altalena per disabili quando ha perso l’equilibrio ed è caduta. Una volta a terra, è stata colpita alla testa: la piccola è morta poco dopo. Sull’incidente indagano i carabinieri che hanno sequestrato la giostra, mentre la salma delladi 6è a disposizione dell’autorità giudiziaria. (Fonte: Adnkronos) ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.