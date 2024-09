Traffico Roma del 03-09-2024 ore 19 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 3 settembre 2024) LuceverdeUn saluto dalla redazione intenso ilsulla carreggiata interna del raccordo con code tra Cassia bis e Salaria a seguire ancora code tra via della notte la via Appia trafficata anche la carreggiata esterna con code trapuntine da Anagnina code persul tratto Urbano della A24 tra via Filippo Fiorentini il raccordo in uscita laintenso ilsulla Tangenziale Est con code tra via Tiburtina e via Salaria verso lo stadio Olimpico code anche tra Corso di Francia e via dei Campi Sportivi e tra via Salaria & via Nomentana in direzione San Giovanni piogge sparse anche a carattere temporalesco accompagnate localmente da vento forte continuano a interessare parte del territorio un invito Dunque ad una particolare prudenza nella guida proprio per la verza e condizioni meteo Restano chiuse le stazioni Lepanto e Manzoni della metro a ed ancora per ...