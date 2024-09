Traffico Roma del 03-09-2024 ore 19 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 3 settembre 2024) LuceverdeUn saluto dalla redazione intenso ilsulla carreggiata interna del raccordo con code tra via della Bufalotta e via Appia trafficata anche la carreggiata esterna con code a tratti trapuntine Casilina code persul tratto Urbano della A24 tra Viale Togliatti e il raccordo in uscita daintenso ilsulla Tangenziale Est con code tra Corso di Francia & via dei Campi Sportivi ed ancora tra via Salaria & via Nomentana verso San Giovanni piogge sparse anche a carattere temporalesco accompagnate localmente da vento forte stanno interessando parte del territorio un invito Dunque ad una particolare prudenza nella guida È proprio per lavarsi le condizioni meteo sono state chiuse le stazioni Lepanto e Manzoni della metro a maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito.luceverde.