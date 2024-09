Traffico Roma del 03-09-2024 ore 17 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 3 settembre 2024) LuceverdeUn saluto dalla redazionein coda per un incidente sulla carreggiata esterna del raccordo tra le uscite di Cassia bis e Cassia sempre sul raccordo in carreggiata interna tra via della Bufalotta e La Rustica trafficata anche la carreggiata esterna con code a tratti tra Pontina e Casilina ancora un incidente sullaFiumicino in colonna ilin prossimità dello svincolo per l’aeroporto ti rallenta perintenso sul tratto Urbano della A24 3 bivio per la tangenziale est e il raccordo in uscita dacode sempresulla tangenziale Tra Corso di Francia via Salaria verso San Giovanni piogge sparse anche a carattere temporalesco accompagnate localmente da vento forte stanno interessando parte del territorio un invito Dunque ad una particolare prudenza nella guida maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito ...