Traffico Roma del 03-09-2024 ore 17 | 00

(Di martedì 3 settembre 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità in pieno svolgimento una manifestazione in via Molise termine previsto per le 18 in via Santo Stefano Rotondo strada chiusa al transito per lavori le linee 117 117 di da piazza San Giovanni in Laterano transitano lungo via dell’Ambaradam e via della Navicella lavori anche in via Nomentana comportano la chiusura della corsia laterale da via XXI aprile a via Giuseppe gatti termine intervento previsto per il prossimo 13 settembre proseguono i lavori anche su via del Foro Italico con riduzione di carreggiata tra via Salaria e viale di Tor di Quinto nelle due direzioni uno sguardo al trasporto pubblico sulla lineaSulmona la circolazione ferroviaria è sospesa in prossimità di Guidonia per la presenza di alberi in prossimità dei Binari sono in programma lavori notturni sulla Haven quattro ...