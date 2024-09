Traffico Roma del 03-09-2024 ore 09 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 3 settembre 2024) LuceverdeBen ritrovati lungo il raccordo anulare rallentamenti e code in carreggiata interna tra Cassia bis e Tiburtina e poi tra Casilina Ardeatina in esterna rallentamenti e code tra uscite via di Boccea via di Casal Lumbroso lo stesso tra Casilina e Tiburtina sul tratto Urbano della A24L’Aquila si rallenta da Viale Togliatti verso la tangenziale est e da Tor Cervara fine in direzione del grande viadotto della Magliana Ci sono code da via del Cappellaccio in direzione di via Laurentina lungo la tangenziale est file da Tiburtina verso la galleria Giovanni XXIII e verso San Giovanni in fila dalla stessa galleria fino a Salaria trafficata la via Pontina da raccordo in direzione dell’EUR e verso Latina abbiamo file tra Castelno e Pomezia in questo caso a causa di lavori per le consolari maggiori disagi segnalati su via Flaminia via Salaria rispettivamente in coda dal ...