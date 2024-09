Traffico Roma del 03-09-2024 ore 08 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 3 settembre 2024) Luceverdetrovati dalla redazionee spostamenti in aumento nel trata verso il centro della capitale prime code sulla diramazionesud da Torrenova sul tratto Urbano della A24L’Aquila abbiamo rallentamenti e code dal Gra verso la tangenziale est sul Raccordo Anulare ci sono incolonnamenti in carreggiata interna tra la Casilina e la piazzola tangenziale si rallenta da Salaria verso la galleria Giovanni 23 esimo per le consolarisulla Flaminia dal raccordo anulare a Corso Francia è su via Tiburtina che per un incidente incolonnamenti da Setteville verso il ricordiamo la chiusura della carreggiata laterale di via Nomentana per lavori tra viale XXI Aprile via Giuseppe gatti verso Piazza Sempione possibili rallentamenti trasporto ferroviario da oggi 3 settembre al 28 ottobre per lavori all’infrastruttura sulla linea convenzioneFirenze possibili ...