TRA LE Più applaudite

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 3 settembre 2024) Sul red carpet di Venezia la sua bellezza non è certo passata inosservata. Tra divi e divine, Laura Chiatti si è confermata una delle star più apprezzate esul "tappeto rosso" grazie a un look che ha giocato con trasparenze strategiche ma eleganti. L’attrice di Magione era a Venezia per un’occasione speciale, come madrina della cerimonia di premiazione del "Filming Italy Venice Award", manifestazione che ha celebrato all’Hotel Excelsior il cinema italiano, diretta da Tiziana Rocca. E’ grazie a lei che Laura ha deciso di esserci, nonostante la sua allergia ai grandi evento. "Tiziana è l’unica – ha detto con ironia – che riesce a stanarmi dal mio contesto cavernicolo umbro".