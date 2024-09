Ti amo troppo sposiamoci Ricca anziana ingannata | il conto corrente con 4 milioni di euro e i bonifici choc

Leggi tutta la notizia su today

(Di martedì 3 settembre 2024) Dietro quello che all'apparenza sembrava vero amore, un legame affettivo basato su sentimenti solidi, in realtà nascondeva un piano meticolosamente orchestrato per approfittare di unae facoltosa. Una vicenda inquietante scoperta dalla guardia di finanza di Como: il giudice per le