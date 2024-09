The perfect couple | trailer della miniserie Netflix con Nicole Kidman

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di martedì 3 settembre 2024) TheconMancano solo due giorni al debutto di “The”, la nuovacon, che sarà disponibile solo suda giovedì 5 settembre. In attesa di immergervi nell’avvincente storia di una delle famiglie più facoltose di Nantucket, è ora disponibile ilserie diretta da Susanne Bier e tratta dall’omonimo romanzo di Elin Hilderbrand. La nota scrittrice Greer Garrison Winbury () non ha badato a spese per organizzare il matrimonio del figlio, che si preannuncia il più importantestagione. Ma quando sulla spiaggia appare un cadavere e vengono svelati alcuni segreti, si mette in moto un’indagine che sembra essere uscita dalle pagine di uno dei libri dell’autrice e, improvvisamente, tutti sono sospettati.