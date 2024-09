Tenta la fuga dopo il furto | vigilante in ospedale 42enne arrestato

Leggi tutta la notizia su bolognatoday

(Di martedì 3 settembre 2024) QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAYI Carabinieri del Radiomobile hannoundi origine rumena, senza fissa dimora, con l'accusa di rapina impropria. L'episodio è avvenuto al Centro Commerciale "Centro Borgo" in via Marco Emilio Lepido, dove l'uomo,aver