Temptation Island 2024 arrivano segnalazioni su Fabio Mascaro | parla un ex amico e un ex volto del programma

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 3 settembre 2024)per, protagonista dinell’edizione di settembre, insieme alla fidanzata Sara El Moudden. Are è un ex, ma anche un exdel: Jessica Mascheroni.sul fidanzato di Sara El Moudden: nuova coppia diIl nuovo concorrente di, sta già facendo discutere per via delleche stanno circolando sul web. Il ragazzo calabrese aveva già partecipato a Uomini e Donne qualche tempo fa.