Teleriscaldamento | via Volta è stata liberata tocca a via Resinelli

Leggi tutta la notizia su leccotoday

(Di martedì 3 settembre 2024) Lavori in corso in centro Lecco. Procede la posa della rete deltra i confini della città. Nel corso della settimana si concludono le opere di ripristino delle asfaltature nelle scuole dell’infanzia Germanedo in via Gilardi e primaria Stoppani in via Grandi, dopo aver ultimato