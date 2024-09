Taglio del nastro dopo i lavori per l' asilo nido comunale di Conselice

Leggi tutta la notizia su ravennatoday

(Di martedì 3 settembre 2024) Lunedì 2 settembre ha riaperto le porte ai propri bimbi iscritti il rinnovatod’infanzia"Enrico Mazzanti" di, a un anno dalla chiusura perdi riqualificazione e messa in sicurezza e in tempo per l'avvio del nuovo anno educativo. L’intervento, finanziato grazie ai