Strepitosa Italia alle Paralimpiadi due ore in 5 minuti | Gilli e Raimondi straordinari in vasca

(Di martedì 3 settembre 2024) Carlottanei 200 misti femminile, Stefanonei 100 farfalla: sono stati due ori spettacolari che l'paralimpica di nuoto ha vinto in pochissimi istanti a Parigi. Per la 23enne torinese è il secondo oro, per 26enne veneto il terzo in questa edizione.