Strage Paderno | nuovo interrogatorio del 17enne davanti ai pm

(Di martedì 3 settembre 2024) Milano, 3 set. (Adnkronos) - E' in corso undelaccusato di aver sterminato, a coltellate, il fratellino di 12 anni e i genitori nella villetta diDugnano, comune alle porte di Milano. Si tratta del secondo faccia a faccia con i magistrati, dopo la confessione del minore avvenuta domenica pomeriggio. Da quanto trapela, l'incontro è stato chiesto dalla stessa Procura per i minorenni per chiarire alcuni aspetti non approfonditi durante la confessione avvenuto solo poche ore dopo il triplice omicidio. Stamane ilha avuto il primo incontro con il suo difensore, l'avvocato Amedeo Rizza, mentre non è ancora ufficiale la data (forse domani) dell'udienza per la convalida dell'arresto e per la misura cautelareal gip milanese Laura Margherita Pietrasanta.