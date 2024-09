Strage di famiglia l’avvocato di Riccardo | Pentito prova dolore per ciò che ha fatto Sulla premeditazione è già duello con l’accusa

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 3 settembre 2024) Milano – "Il suoadesso non è legato alle conseguenze per lui, ma per le vite dei familiari che non ci sono più". Così l'avvocato Amedeo Rizza ha espresso ciò cheil suo assistitoC. dopo aver assassinato i genitori e il fratellino di 12 anni. Il diciassettenne è stato interrogato per la seconda volta in tre giorni nel pomeriggio del 3 settembre al centro di prima accoglienza del carcere minorile Beccaria: i magistrati Sabrina Ditaranto ed Elisa Salatino lo hanno sentito per un'ora e mezza per analizzare alcuni aspetti non approfonditi a sufficienza durante il primo interrogatorio di domenica pomeriggio nella caserma della Tenenza di Paderno Dugnano (Milano).