Strade di Roma invase dall' acqua e i turisti si tuffano nelle pozzanghere | GUARDA

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 3 settembre 2024) Un forte nubifragio si è abbattuto sul centro di. Una pioggia intensa ha allagato leda Piazza Barberini fino a Largo Chigi, con i tombini saltati che hanno inondato i marciapiedi come fiumi. Lungo via del Tritone alcunisi sono tuffatiimprovvisando un surf sotto la pioggia: niente tavola ma pancia a terra, e via a scivolare seguendo la corrente in discesa. La gente - assiepata sotto le tettoie delle vetrine, dentro i negozi e i bar - non è riuscita a lungo ad uscire per la forza della pioggia e l'che ha invaso i marciapiedi e la sede stradale. Il maltempo e un meteo impazzito fa subito i danni dopo il grande caldo.