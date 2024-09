Stazioni ecologiche apertura posticipata per due centri di raccolta

Leggi tutta la notizia su ferraratoday

(Di martedì 3 settembre 2024) Il Gruppo Hera ha comunicato che a Ferrara, per motivi tecnici, giovedì 5 settembre la stazione ecologica di via Diana aprirà alle 9.30, mentre quella di via Ferraresi aprirà alle 10. E' invece regolarmente aperta la stazione ecologica di via Caretti, che osserverà il solito orario, dalle 8.30