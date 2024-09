Spalletti | E’ stata un’estate bruttissima ora un nuovo gruppo

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di martedì 3 settembre 2024) Dopo un Europeo disastroso, la Nazionale Italiana si è ritrovata a Coverciano per preparare le prossime due sfide cruciali di Nations League contro la Francia e Israele, che si terranno rispettivamente il 6 e il 9 settembre. Il clima è carico di tensione e riflessioni, ma anche di rinnovata determinazione. Il commissario tecnico non ha nascosto la sua delusione per quanto accaduto durante l'estate, definendola "", ma ha anche mostrato la volontà di voltare pagina e costruire qualcosa di."Ho trascorso una brutta estate,- ha dichiarato - Il discorso andava sempre lì. Quando si parla di fallimento Europeo bisogna fare un'analisi un po' più corretta perché, secondo me, è riferita a quella gara lì, con la Svizzera,