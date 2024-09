Spagna Rafa Mir arrestato | accuse di violenza sessuale

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di martedì 3 settembre 2024) (Adnkronos) –Mir, 27enne attaccante spagnolo del Valencia, è statoper. Il giocatore, in prestito dal Valencia, secondo i media spagnoli sarebbe stato denunciato per una presuntaai danni di due ragazze di circa 25 anni. Lasarebbe avvenuta in casa del calciatore e nella vicenda sarebbe coinvolto L'articoloMirdiproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.