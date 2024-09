Skateboarding | Abodi Con World Games investiamo su una generazione

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di martedì 3 settembre 2024) "Sostenere e investire su questo avvenimento è una strategia" ROMA - "Stiamo investendo non tanto su un evento, ma su una, su un'idea di sport che non è quello che si celebra nei luoghi convenzionali ma nei luoghi iconici della città, come ci hanno insegnato anche le Olimpiadi di Parigi.