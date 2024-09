Situazione critica Sottocorona lancia l' allerta | quando si scatena

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 3 settembre 2024) Nelle prossime ore le previsioni del tempo vivranno un evidente peggioramento. Come dimostrano i modelli illustrati da Paolodurante il TgLa7 del 3 settembre. Lapeggiore si avrà nella giornata di giovedì 5 settembrelasarà "molto".    "Troviamo a sorpresa questa zona tondeggiante molto bianca e sappiamo che c'è qualcosa di particolarmente intenso e temporali sul medio-basso versante tirrenico - spiega- Non era previsto ma perché si formano di notte e perché sono così intensi? Perché la temperatura dell'acqua è molto calda e ha battuto tutti i record. L'acqua calda fa salire l'aria e l'aria che sale diventa instabile e dà questi fenomeni. Poi c'è una perturbazione sulla Francia e anche quella porterà qualche sorpresa. Per martedì 3 il modello aveva previsto una perturbazione ma leggermente più a nord.