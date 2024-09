Sitting volley Italia eliminata alle Paralimpiadi | gli USA vincono 3-0 Bosio e compagne fuori ai gironi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 3 settembre 2024) L’non è riuscita a qualificarsisemifinali del torneo difemminiledi Parigi 2024. Le azzurre sono infatti state sconfitte dagli USA per 3-0 (25-21; 25-23; 25-15) in quello che era un vero e proprio scontro diretto per la qualificazione alla fase a eliminazione diretta, dopo che entrambe le compagini avevano battuto la Francia e avevano perso contro la Cina. La nostra Nazionale non è riuscita a fare la differenza contro la quotata compagine a stelle e strisce, chiudendo così la propria avventura ai Giochi con il terzo posto nel raggruppamento. Prestazione sopra le righe da parte di Heather Nicole Erickson (19 punti), Lora Webster (10) e Nicole Nieves (9). Tra le fila dell’le migliori sono state la capitana Francesca(14 punti) e Sara Cirelli (12), 9 punti per Eva Ceccatelli, 5 per Roberta Pedrelli e 4 per Giulia Bellandi.