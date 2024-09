Sinner guarda già a Medvedev | Il precedente a Wimbledon non fa testo Sarà un confronto duro

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 3 settembre 2024) Una partita difficile, vinta con classe e determinazione. Jannikè l’unico giocatore quest’anno ad aver raggiunto i quarti di finale negli Slam. Un dato frutto della vittoria per 7-6 (3) 7-6 (5) 6-1 contro lo statunitense Tommy Paul (n.14 del ranking) negli ottavi degli US Open 2024. Una vittoria da n.1, dopo una partenza molto negativa e sotto di due break.ha avuto il merito di rimanere sempre in partita mentalmente, riuscendo a rimontare nel primo parziale e facendolo suo al tie-break. La capacità di giocare bene quando conta si è confermata nella sfida contro lo statunitense: “Ogni giorno che vinci, devi essere contento. La chiave è stata restare nel primo set. Ho trovato un po’ di ritmo, so che posso alzare il livello.