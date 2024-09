Sinner chirurgico batte Paul in tre set 7-6 7-6 6-1 e punta Medvedev

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di martedì 3 settembre 2024) Jannikvola ai quarti di finale degli Us Open. Non inganni il punteggio. Perché dietro al 3-0 rifilato dal numero uno al mondo a uno degli idoli di casa, Tommy, c'è molto di più . L'azzurro inizia malissimo, come già gli era capitato in altre gare dello slam (4-1 per) ma poi rimonta e vince al tie break al primo. Finisce 7-6 anche il secondo set. Nel terzo, lo statunitense stacca