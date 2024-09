Sicilia fucina di talenti | il messinese Giuseppe De Domenico e il palermitano Francesco Leone protagonisti di due pellicole

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di martedì 3 settembre 2024) Due progetti diversi ma di alto profilo per altrettantini alla Mostra del Cinema di Venezia: ilDee il. Già in “Euforia” e nella serie “ZeroZeroZero”, Deinterpreta un personaggio cardine in “Vermiglio”, opera seconda di Maura Delpero, secondo film italiano del concorso principale. La vicenda, ambientata