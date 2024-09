Sharon Verzeni Sangare e l’omicidio per capriccio | ha scelto il bersaglio più debole

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di martedì 3 settembre 2024) Nelle 39 pagine dell'ordinanza, il gip afferma che l'uomo era in uno stato mentale "pienamente integro" Moussaha uccisodopo aver"ilpiù vulnerabile". Ha commesso l'omicidio, tra il 29 e il 30 luglio, "in maniera casuale,sa". E lo ha fatto in uno stato mentale "totalmente integro". E' la