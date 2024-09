Serie A | una giornata di squalifica a Dorgu e Suzuki

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 3 settembre 2024) Un turno diper Patrickdel Lecce e per Ziondel Parma. Queste le sanzioni decise dal giudice sportivo dellaA, Gerardo Mastrandrea, dopo le gare del terzo turno della massima categoria. Per quanto riguarda le società invece ammende per la Lazio (4.000 euro), l’Inter (3.000 euro) e il Venezia (3.000 euro). Per quanto riguarda i dirigenti, infine, due giornate diper Claudio Vino del Lecce.A: unadiSportFace.