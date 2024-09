Sedicesima tappa Vuelta 2024 | trionfo di Soler O’ Connor salva la maglia rossa

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di martedì 3 settembre 2024) Terza vittoria in carriera alla corsa spagnolo per Marcche conquista la, da Luenco a Cavos de Covodonga di 161km, staccando in salita Filippo Zana e Max Poole. Inc’è ancora Ben O’, anche oggi in sofferenza, per soli cinque secondi su Roglic. ORDINE D’ARRIVO 1-Marc4:44:46 2-Filippo Zana +0:18? 3-Max Poole +0:23? 4-Jay Vine +0:57? 5-Ion Izaguirre +1:02? 6-Isac Del Toro +1:29? 7-Marco Frigo +1:35? 8-Matthew Riccitello.