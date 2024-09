Scontro tra quattro mezzi uno si ribalta | rocambolesco schianto in via Decio Raggi

Leggi tutta la notizia su forlitoday

(Di martedì 3 settembre 2024), senza gravi conseguenze, martedì in via, a Bussecchio, nei pressi della rotonda di collegamento con la Tangenziale. Per cause in fase d’accertamento alla Polizia Locale, sono venute a collisioneauto, di cui una finita ruote all’aria. La richiesta