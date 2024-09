Santa Maria Capua Vetere tranciano il tubo del gas durante lo scavo per i sottoservizi

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di martedì 3 settembre 2024)il taglio dell’asfalto per il successivo, è stato tranciato ilportante interrato del gas, provocando la fuoriuscita dello stesso con il successivo incendio. È avvenuto oggi pomeriggio in via Verdi della città del Foro, dove sono in corso le opere per la collocazione di. Sul posto è giunta una squadra del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Caserta, proveniente dal distaccamento di Marcianise. I vigili del fuoco hanno spento l’incendio mettendo in sicurezza l’intera zona fino a quando non è stata chiusa la mandata del gas. Nessuna persona è rimasta coinvolta nell’incidente.