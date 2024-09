Sangiuliano incontra Meloni | La mia verità su Maria Rosaria Boccia mai speso un euro pubblico per lei

Leggi tutta la notizia su agi

(Di martedì 3 settembre 2024) AGI - Mai spesi soldi del ministero, neanche per un caffé, e nessun accesso a documenti di natura riservata: Gennaroribadisce la suaa Giorgia, questo pomeriggio, nel faccia a faccia di oltre 90 minuti con la premier a Palazzo Chigi sul caso di, la 41enne che rivendica una presunta consulenza con il ministero della Cultura, poi sfumata, e di non aver "mai pagato nulla" per i viaggi organizzati dal Mic a cui ha preso parte. Cosi' con le opposizioni in pressing a chiedere le dimissioni del ministro o quantomeno un passaggio urgente in Parlamento,tira dritto e rivendica - di fronte alla premier - i contenuti della lettera pubblicata questa mattina dal quotidiano "La Stampa".