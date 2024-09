Rigore sbagliato Patrick Cutrone minacciato di morte | il web si scatena

Leggi tutta la notizia su quicomo

(Di martedì 3 settembre 2024) "Accetto le critiche come giusto che sia, ma queste cose non le lascio passare". Già perchè sui social alcune persone hanno davvero esagerato arrivando addirittura a minacciare dil'attaccante del Como, reo di averilcontro l'Udinese. Una violenza inaudita che non può e