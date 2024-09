Reiki primo livello

Leggi tutta la notizia su padovaoggi

(Di martedì 3 settembre 2024) Scopri come portare equilibrio e benessere nella tua vita e in quella degli altri con il Corso didi. Durante il corso, esplorerai: Cos’èAmbiti di Applicazione delTrattamentiQuesto corso è perfetto sia per principianti che per chi desidera