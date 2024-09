Quando a scrivere non è l’Agenzia delle Entrate | come difendersi dalle truffe via mail

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di martedì 3 settembre 2024) Si ripetono periodicamente le campagna di phishing, leche viaggiano via, e sfruttano l’affidabilità degli enti istituzionali per mettere a segno la frode:spesso è usataesca e fornisce le istruzioni perChi trova nella casella di posta elettronica istruzioni per ricevere rimborsi fiscali o per versare le