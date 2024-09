Pronto il nuovo ricorso del Codacons contro il Comune | lunedì assemblea pubblica? 

Leggi tutta la notizia su firenzetoday

(Di martedì 3 settembre 2024) Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodayMentre sta per essere presentato dinanzi al Tar della Toscana ilper ottenere l’annullamento della nuova delibera delgli affitti brevi in area Unesco, ilchiama a raccolta i cittadini fiorentini